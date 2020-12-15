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Економіка

За програмою доступних кредитів вже видали більше 15 млрд гривень

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до За програмою доступних кредитів вже видали більше 15 млрд гривень
доступні кредити

Міністерство фінансів України повідомляє, що від моменту старту Програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки вже видали 6599 позик на загальну суму в 15,295  мільярда гривень.

З них 10,312 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,908 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,073 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

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297,51 мільйонів гривень від загальної суми  укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 84,41 мільйони гривень – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3%  складають 239,1 мільйонів гривень.

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