РНБО заявили про високий рівень кіберзагрози в Україні

Національний координаційній центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попереджає про високий рівень кіберзагрози після масштабної кібератаки в Сполучених Штатах Америки.

«Від атаки постраждали майже всі державні установі США. Злам відбувся через сервер оновлень системи управління продуктами SolarWinds Orion Platform (її версії 2019.4 – 2020.2.1 HF1). Атаку пов’язують з діяльністю хакерської групи APT29 або Cozy Bear, яку почасти звинувачують у зв’язках зі службою зовнішньої розвідки РФ», – йдеться в повідомленні.

В РНБО підкреслили, що атака дуже схожа з атакою Ransom: Win32/Petya, що мала місце в Україні у 2017 році.

«Враховуючи те, що продукти SolarWinds не є розповсюдженими у використанні державними органами в Україні, ризики для ураження державних українських систем не є критичними. Однак висока активність хакерських угруповань, які пов’язують з російськими спецслужбами, загрожує тим суб’єктам господарювання, які використовують цей продукт, відтак і в Україні, яка перебуває з Російською Федерацією у стані гібридної війни», – додали в РНБО.