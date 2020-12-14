Зеленський вшанував ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

Президент України Володимир Зеленський у День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС поклав квіти до пам’ятного знака «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля» у Києві. Про це повідомляє його прес-служба.

Разом з Главою держави у церемонії взяли участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Учасники заходу вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС хвилиною мовчання.

Раніше Володимир Зеленський підписав Указ № 556/2020 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи».