В фонд боротьби з COVID-19 направили додатково 6 млрд грн

Кабінет Міністрів України перерозподілив деякі видатки державного бюджету, передбачені головним розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік, та збільшив видатки Фонду боротьби з COVID-19 на 6 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

«Так, із метою запобігання поширенню та подоланню негативних наслідків на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 виникла необхідність збільшення видатків Фонду боротьби з COVID-19 за рахунок економії коштів державного бюджету, що прогнозується до кінця 2020 року за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів», – йдеться в повідомленні.

Станом на 10 грудня 2020 року обсяг виділених коштів з Фонду за загальним фондом державного бюджету становить 66 млрд гривень, касові видатки – 45,5 млрд гривень.