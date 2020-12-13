З головної ялинки України зняли капелюх

З головної ялинки України, яка знаходиться на Софійській площі, прибрали капелюх. Про це повідомили в Folk Ukraine.

«Друзі! Новорічно-різдвяні свята ми повинні зустрічати в радості, мирі та сімейному затишку. Тож сьогодні вранці капелюх ми зняли, а на його місці в переддень Святого Миколая засяє чарівна зірка», – йдеться в повідомленні.

Дану подію також прокоментував представник прес-служби Православної церкви України (ПЦУ) священик Іван Сидор, назвавши його чудовим святом здорового глузду.

«Не звертав би священник уваги на цю шляпу на ялинці, якби така композиція з капелюхів, мухоморів і пеньків красувалася чи то в Голосієво, чи на Оболоні чи в будь якому іншому районі столиці. Але не на Софійській площі, поруч з святою Софією Київською і прямо над могилою другого українського патріарха Володимира Романюка (який третину свого життя провів в радянських концлагерях)», – додав він.

Нагадаємо, рішення надіти на головну ялинку країни капелюх викликало неоднозначну реакцію серед жителів Києва, а також критику з боку церкви.