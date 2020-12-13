Джошуа нокаутував Пулєва

Британський боксер Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) захистив свої титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі в бою проти болгарина Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО).

Уже в третьому раунді Джошуа двічі відправив свого суперника в нокдаун. Після цього британець мав колосальну перевагу, а в дев’ятому раунді і зовсім відправив Пулєва в нокаут.

Промоутер Top Rank Боб Арум хоче, щоб тепер Джошуа провів бій за звання абсолютного чемпіона світу проти Тайсона Ф’юрі.

У той же час є українець Олександр Усик, який є обов’язковим претендентом по лінії WBO.

Раніше він звернувся до британського чемпіону світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа з ультиматумом.

Нагадаємо, наступний бій Усика може пройти в квітні 2021 року.