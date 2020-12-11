Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вдосконалює свій інвестиційний клімат, щоб конкурувати на світовому рівні.

За його словами, це допоможе створити нові можливості для бізнесу та збільшити прямі іноземні інвестиції.

«Попри виклики, протягом 2020 року Україна з допомогою бізнес-спільноти здійснила історичні реформи: ухвалила законодавство про запровадження ринку землі, підвищила прозорість податкової системи, підтримала бізнес доступними кредитами, розпочала відкриту приватизацію, підписала перші концесійні угоди», – зазначив він.

Зеленський підкреслив, що понад 100 міжнародних компаній мають свої інноваційні потужності в Україні.

«Ми співпрацюємо з Microsoft, яка інвестуватиме понад 500 мільйонів доларів у розвиток хмарних сервісів в Україні», – сказав президент.