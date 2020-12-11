Радуцький назвав дату початку вакцинації в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року.

Саме в цей день країна отримає вакцини від COVID-19 по глобальній ініціативі COVAX.

За його словами, для переривання ланцюга передачі коронавіруса в Україні необхідно вакцинувати 17-18 мільйонів жителів.

Радуцький також підкреслив, що посилений карантин в Україні можуть ввести раніше 8 січня 2021 року.

8 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації (ГАВІ) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX.

Раніше глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко заявив, що масова вакцинація українців проти COVID-19 почнеться не раніше червня-липня 2021 року.

Нагадаємо, українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.