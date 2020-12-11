fbpx
Право

Президент України подякував Венеціанській комісії

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Президент України подякував Венеціанській комісії
Венеціанська комісія

Президент Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії та її голові Джанні Букіккіо за рішення щодо Конституційного Суду України. Про це повідомляє його прес-служба.

«Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високоповажним членам Комісії за таку швидку оцінку на мій запит. Дякую доповідачам, які у вкрай стислі строки розібралися з дуже складною ситуацією та підготували важливі, невідкладні висновки», – зазначив він.

За його словами, два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась.

Читайте також:  В Україні відновили покарання за недостовірне декларування

Він підкреслив, що позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в України.

«Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття», – додав президент.

Раніше стало відомо, що Венеціанська комісія вважає, що Конституційний Суд України необхідно реформувати і деполітизувати.

Читайте також:  Зеленський підписав указ про розробку Національної стратегії безбар’єрності

10 грудня голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо звернувся до Верховної Ради із закликом вирішити ситуацію з рішенням Конституційного Суду.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Переглядів: 7

Читайте також: