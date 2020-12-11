Президент України подякував Венеціанській комісії

Президент Володимир Зеленський подякував Венеційській комісії та її голові Джанні Букіккіо за рішення щодо Конституційного Суду України. Про це повідомляє його прес-служба.

«Я вдячний пану Джанні Букіккіо та високоповажним членам Комісії за таку швидку оцінку на мій запит. Дякую доповідачам, які у вкрай стислі строки розібралися з дуже складною ситуацією та підготували важливі, невідкладні висновки», – зазначив він.

За його словами, два схвалені документи дають важливі орієнтири, як уникнути невідворотної шкоди антикорупційній реформі й реформувати КС, щоб нинішня ситуація не повторилась.

Він підкреслив, що позиції Комісії врахують при підготовці судової реформи в України.

«Наше суспільство знає та поважає Венеціанську комісію як високофахову інституцію, з якою у держави є ефективна співпраця. Впевнений, що нинішній етап нашої взаємодії лише додасть позитиву до такого сприйняття», – додав президент.

Раніше стало відомо, що Венеціанська комісія вважає, що Конституційний Суд України необхідно реформувати і деполітизувати.

10 грудня голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо звернувся до Верховної Ради із закликом вирішити ситуацію з рішенням Конституційного Суду.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.