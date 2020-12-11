МЗС України наполягає на посиленні санкцій проти РФ у разі продовження агресії

Міністерство закордонних справ України вітає політичне рішення Європейської Ради продовжити термін дії економічних та секторальних санкцій проти Російської Федерації ще на півроку.

«Розглядаємо це рішення як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у рамках “Нормандського формату” та Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України», – йдеться в повідомленні відомства в Facebook.

Підкреслюється, що такий крок є принципово важливим в умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання усіх Мінських домовленостей

В МЗС зазначають, що у разі продовження російської агресії проти України, санкції мають бути посилені.

Нагадаємо, санкції передбачають обмеження доступу до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для провідних російських компаній з мажоритарною часткою державної власності в уставному капіталі та їхніх дочірніх компаній з контрольним пакетом акцій, створених поза межами ЄС; накладення експортної та імпортної заборони на торгівлю зброєю; запровадження заборони на експорт товарів подвійного призначення для використання у воєнних цілях або для кінцевих споживачів товарів воєнного призначення у РФ; обмеження доступу РФ до окремих чутливих технологій та послуг, що можуть використовуватися для розвідки нафти.