Зеленський прийняв вірчі грамоти новопризначених послів

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів Узбекистану, Норвегії, Єгипту, Австралії, Таджикистану, Пакистану, Ємену, Філіппін, Йорданії, Таїланду та Монголії. Про це повідомляє прес-служба ОП.

«Сьогодні тут присутні посли з чотирьох континентів, і це чергове свідчення того, що Україна прагне розвивати співпрацю з усіма державами світу. Перебуваючи на шляху масштабних реформ, Україна щиро зацікавлена у діалозі та розвитку партнерства з кожною з ваших прекрасних країн. Україна зацікавлена у розвитку діалогу та партнерства з державами, які поділяють демократичні цінності», – зазначив він.

Під час церемонії Президент України прийняв вірчі грамоти у Посла Республіки Узбекистан Алішера Анваровича Курманова, Посла Королівства Норвегія Еріка Сведала, Посла Арабської Республіки Єгипет Аймана Ахмеда Мокхтара Ельгаммаля, Посла Австралії Брюса Едвардса, Посла Республіки Таджикистан Назрізоди Давлаталі Хайдара, Посла Ісламської Республіки Пакистан Ноеля Ізраеля Хохара, Посла Єменської Республіки Мірфат Фадл Хасан Ях’ї Муджалі, Посла Республіки Філіппіни Леї Бейсінанг-Руїз, Посла Йорданського Хашимітського Королівства Ісмаїла Ісси Ар-Ріфаї, Посла Королівства Таїланд Четтапхана Максампхана та Посла Республіки Монголія Бархаса Доржа.