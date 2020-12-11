Венеціанська комісія рекомендує реформувати КСУ

Венеціанська комісія вважає, що Конституційний Суд України необхідно реформувати і деполітизувати.

«Конституційний суд не може бути “покараний” за свої рішення, але його робота повинна бути поліпшена», – йдеться в повідомленні.

Так, Верховна Рада повинна зобов’язати КСУ вказувати конкретні причини для кожного законодавчого положення, які він вважає неконституційними.

Крім цього, необхідно врегулювати в законі залучення суддів до дисциплінарної відповідальності.

Також Венеціанська комісія рекомендує детально визначити термін «конфлікт інтересів» і зменшити кворум для прийняття рішень у справах, за якими кворум є недостатнім через самовідвід суддів.

Україні пропонують обирати суддів за парламентською квотою кваліфікаційною більшістю.

10 грудня голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо звернувся до Верховної Ради із закликом вирішити ситуацію з рішенням Конституційного Суду.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.