У Міноборони України заявили про виконання оборонного замовлення в цьому році на 94%

Стан виконання державного оборонного замовлення у 2020 році на сьогодні становить 94%. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

«У 2019 році державне оборонне замовлення Міністерством оборони України виконано на 99% (з вини підприємств не було виконано умови двох контрактів). У 2020 році стан виконання державного оборонного замовлення наразі становить 94%. Залишилося здійснити доавансування та розрахунок за поставлену продукцію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2021 році бюджет оборонної галузі планується залишити на рівні поточного 2020 року.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що суб’єкти сектору безпеки і оборони України мають забезпечити виконання державного оборонного замовлення у повному обсязі у максимально стислі строки.