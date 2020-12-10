У Кабміні пояснили вибір дати початку посиленого карантину

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що вибір дати початку посиленого карантину в Україні був зроблений після прогнозів РНБО і МОЗ.

«8 січня обиралося, враховуючи ті прогнози, які давали аналітики секретаріату РНБО і Міністерства охорони здоров’я, прогнозували той чи інший показник до моменту настання піку. В цьому випадку попередні прогнози були відразу після Нового року. Порахували ефект карантину вихідного дня, подивилися, на якому плато ми, відповідно, не просто захворюваності, по заповнюваності ліжко-місць, і запропонували дату – 8 число», – зазначив він.

За його словами, ситуація стала більш зрозумілою, тому немає необхідності закривати міжнародне сполучення або повністю зупиняти транспорт всередині країни, тому що люди, які забезпечують життєдіяльність економіки, лікарі, правоохоронці не мали можливості дістатися до роботи.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.