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Україна

«Укрзалізниця» продовжить працювати під час посиленого карантину

  • Свідров Олексій
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Укрзалізниця

Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Про це повідомляє прес-служба «Укрзализниці»

В компанії підкреслили, що  забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.

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