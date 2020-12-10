«Укрзалізниця» продовжить працювати під час посиленого карантину

Під час січневого локдауну поїзди продовжать курсувати. Про це повідомляє прес-служба «Укрзализниці»

В компанії підкреслили, що забезпечить усі протиепідемічні заходи для безпеки пасажирів під час подорожей.

«Укрзалізниця як частина критичної інфраструктури продовжуватиме працювати. Ми дамо можливість всім тим, хто все ж муситиме пересуватись, зробити це в найбільш безпечний спосіб, дамо змогу в нашому приміському сполученні дістатися до роботи працівникам критичних підприємств, у тому числі тисячам медиків, які доїжджають до лікарень залізницею», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин.