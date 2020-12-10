Голова Венеціанської комісії звернувся до ВР

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо звернувся до Верховної Ради із закликом вирішити ситуацію з рішенням Конституційного Суду.

«Венеційська комісія розділяє ваше спантеличення і критику рішення КСУ, і хоча вона нагадує, що рішення повинно бути виконане, вона закликає парламент України інтерпретувати його в світлі загальних принципів Конституції, міжнародних стандартів і чистої логіки», – зазначив він.

За його словами, рішення Конституційного Суду України «викликає жаль».

Раніше група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №4470 про внесення змін до закону «Про запобігання корупції», який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.