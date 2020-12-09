Шмигаль назвав офіційні дати посиленого карантину в Україні

З 8 по 24 січня 2021 року в Україні буде діяти посилений карантин. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Раніше вже були названі приблизні дати обмежень.

«В результаті переговорів було прийнято рішення про те, що з 8 по 24 січня наступного року включно в Україні будуть введені посилені карантинні обмеження. Назвемо їх “зимові канікули заради безпеки”», – зазначив він.

Буде заборонено:

Відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.

Робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах, окрім купівлі товарів першої необхідності.

Приймання відвідувачів в закладах розважальної діяльності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та відеозйомки, за умови обмеження доступу до місця зйомки (знімального майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом (крім акторів під час знімального процесу), залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно. Діяльність суб’єктів господарювання, пов’язана з виробництвом аудіовізуальних творів, не є масовим заходом.

Проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших, у тому числі новорічних) заходів, крім проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів, за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів

Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.

Громадський транспорт продовжить працювати.