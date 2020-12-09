Перепис населення України проведуть в 2023 році

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявив, що традиційний перепис населення планується на 2023 рік.

У той же час він додав, що сьогодні разом з Державною службою статистики України та Фондом ООН в галузі народонаселення підписали спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проектного документу для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами у раунді переписів населення та житла 2030 року.

«Перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші», – написав він у Facebook.

За його словами, використання точних та актуальних даних про населення є критично важливим для ефективного врядування, формування державної політики та прийняття обґрунтованих рішень, розробки планів розвитку та виконання програм соціального добробуту, реагування на кризові ситуації та зниження ризиків, для соціологічних досліджень і аналізу ринків для бізнесу