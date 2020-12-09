Збірна України дізналася календар матчів відбору до ЧС-2022

Спілка європейських футбольних асоціацій оприлюднила календар поєдинків відбірного турніру до чемпіонату світу з футболу 2022 року в європейській зоні.

Збірна України проведе перший матч 24 березня 2021 року на виїзді проти чинних чемпіонів світу збірної Франції.

Календар української команди виглядає так:

1 тур. 24.03.2021

Фінляндія — Боснія і Герцеговина (21.45)

Франція — Україна (21.45)

2 тур. 28.03.2021

Казахстан — Франція (16.00)

Україна — Фінляндія (21.45)

3 тур. 31.03.2021

Боснія і Герцеговина — Франція (21.45)

Україна — Казахстан (21.45)

4 тур. 01.09.2021

Казахстан — Україна (17.00)

Франція — Боснія і Герцеговина (21.45)

5 тур. 04.09.2021

Фінляндія — Казахстан (19.00)

Україна — Франція (21.45)

6 тур. 07.09.2021

Боснія і Герцеговина — Казахстан (21.45)

Франція — Фінляндія (21.45)

7 тур. 09.10.2021

Казахстан — Боснія і Герцеговина (16.00)

Фінляндія — Україна (19.00)

8 тур. 12.10.2021

Казахстан — Фінляндія (17.00)

Україна — Боснія і Герцеговина (21.45)

9 тур. 13.11.2021

Боснія і Герцеговина — Фінляндія (16.00)

Франція — Казахстан (21.45)

10 тур. 16.11.2021

Боснія і Герцеговина — Україна (21.45)

Фінляндія — Франція (21.45)

10 других команд відбірних груп і дві кращі збірні серед переможців груп Ліги націй-2020/2021 (із тих, хто не потрапить до першої двійки у групах кваліфікації ЧС-2022) зіграють у березні 2022 року у плей-офф, що складатиметься з двох одноматчевих етапів.

12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фінальних — трьох найсильніших. Вони й отримають три путівки до Катару, що залишилися.

Раніше головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2022 року.

ЧС-2022 пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.