Степанов обговорив з представником США поставки вакцин проти COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов провів телефонну розмову з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штаті Америки в Україні Крістіною Квін. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, сторони обговорили поставки вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну.

«Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Проте, це не гарантує отримання Україною вакцин у найближчі місяці, адже перша вироблена партія вакцин буде закривати потреби GAVI COVAX», – сказав Степанов.

Квін запевнила, що вона та її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 у найкоротші терміни.

«Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини в Україну, де обговоримо терміни та об’єми поставки», – підкреслила вона.

7 грудня повідомлялося, що підготовка до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 та масова вакцинація українців знаходяться на контролі президента України Володимира Зеленського.

Раніше глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко заявив, що масова вакцинація українців проти COVID-19 почнеться не раніше червня-липня 2021 року.

Нагадаємо, українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.