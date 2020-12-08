Регулятор США підтвердив ефективність вакцини Pfizer від COVID-19

Управління з питань якості продовольства і медикаментів Сполучених Штатів Америки підтвердило ефективність вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech.

«У запланованих проміжних і фінальних аналізах ефективність вакцини через сім днів після другої дози склала 95% у учасників без підозр на те, що вони перехворіли інфекцією SARS-CoV-2, і більше 94% в групі учасників, серед яких були перехворіли», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні стало відомо, що Глобальний альянс із вакцин та імунізації (ГАВІ) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти важких випадків коронавірусної хвороби COVID-19 становить 100%.

Раніше в ВООЗ заявили, що остання інформація про ефективність розроблюваних вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 дає підстави сподіватися, що пандемію можна зупинити.

Нагадаємо, обмежені поставки вакцини від COVID-19 почнуться в першій половині 2021 року.