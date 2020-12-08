МАУ звернулася до Зеленського за допомогою через COVID-19

«Міжнародні авіалінії України» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням надати підтримку авіакомпанії через збитки, пов’язані з коронавірусною інфекцією COVID-19.

«Колектив “Міжнародних авіаліній України”, втративши будь-яку надію на діалог із органами виконавчої влади та профільне міністерство, відкритим листом звертаються до Президента України із проханням бути почутими та надією на збереження інтелектуального потенціалу авіаційної Держави Україна», – йдеться в повідомленні.

В компанії підкреслили, що не просять жодних преференцій або неринкових інструментів. В МАУ просять президента доручити Мінінфраструктури та Мінфіну провести переговори щодо розстрочки заборгованості перед держпідприємствами аеропорт «Бориспіль» та «Украерорух».

Також мова йде про негайні заходи із державної підтримки, що дасть змогу вижити до моменту відновлення попиту та можливостей для здійснення авіаперевезень.