Комітет ВР викликав представників Офісу генпрокурора

Антикорупційний комітет Верховної Ради викликав на своє засідання представників Офісу генерального прокурора. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

«Знаю, що прокурори готуються і обов’язково нададуть відповіді на всі питання депутатів. Хочу подякувати членам комітету за проявлену послідовну позицію. Одна із справ – гучна справа Роттердам+. Розслідувалась більше трьох років – чиновники, бізнесмени і депутати заплатили високу ціну просто за факт розслідування цієї справи. Суспільство очікує результат», – написала вона.

Венедіктова підкреслила, що парламент має право знати і відповідно реагувати на результати важливих для суспільства справ.

Нагадаємо, Печерський районний суд зобов’язав Генеральну прокуратуру України відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем.