Андрій Шевченко прокоментував відбіркову групу збірної України до ЧС-22

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував результати жеребкування відбіркового турніру до чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Нагадаємо, що національна команда зіграє з Францією, Фінляндією, Казахстаном, Боснією і Герцеговиною.

«Ми потрапили до дуже серйозної групи. Безумовно, матчі із чемпіоном світу, збірною Франції, будуть складними. Ми знаємо її силу. Команду Боснії і Герцеговини можна назвати найсильнішою серед тих, що перебували в четвертому кошику. Фінляндію ми теж знаємо — грали проти цієї збірної у кваліфікації чемпіонату світу-2018. Тоді поєдинки з фінами були важкими. Зараз ця команда продовжує прогресувати. Уже одне те, що вона вийшла на чемпіонат Європи, є свідченням її прогресу. Не можна скидати з рахунку й Казахстан», – сказав він.

Шевченко зазначив, що багато що залежатиме від календаря.

ЧС-2022 пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.