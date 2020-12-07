Іран все ще не передав Україні матеріали по збитому літаку МАУ

Іран все ще не передав матеріали справи по збитому літаку Міжнародних авіаліній України рейсу PS752. Про це заявив заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Ісламської Республіки Іран в Україні Манучехром Мораді.

«Поки що слідство в Україні та Ірані йде окремим шляхом, хоча обидві сторони зацікавлені в об’єктивному розслідуванні збиття українського літака. І неналежне виконання досягнутих домовленостей не дає нам поки можливості говорити про наступну дату двосторонніх перемовин. Немає сенсу проводити переговори заради самого процесу, важливі – ефективна співпраця і результат. І відповіді ми повинні надати якнайшвидше, адже вже в січні роковини авіакатастрофи», – зазначив він.

Нагадаємо, 8 січня 2020 року внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців. Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 КК України).