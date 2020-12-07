Україна дізналася суперників по відбірному турніру на ЧС-22

Сьогодні, 7 грудня 2020 року, відбулося жеребкування відбіркового турніру на чемпіонат світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі.

Своїх суперників дізналася і збірна України.

Підопічні Андрія Шевченка зіграють з Францією, Фінляндією, Казахстаном, Боснією і Герцеговиною.

Склад груп:

Група A: Португалія, Сербія, Ірландія, Люксембург, Азербайджан

Група B: Іспанія, Швеція, Греція, Грузія, Косово

Група C: Італія, Швейцарія, Північна Ірландія, Болгарія, Литва

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Група E: Бельгія, Уельс, Чехія, Білорусь, Естонія

Група F: Данія, Австрія, Шотландія, Ізраїль, Фарерські острови, Молдова

Група G: Нідерланди, Туреччина, Норвегія, Чорногорія, Латвія, Гібралтар

Група H: Хорватія, Словаччина, Росія, Словенія, Кіпр, Мальта

Група I: Англія, Польща, Угорщина, Албанія, Андорра, Сан-Марино

Група J: Німеччина, Румунія, Ісландія, Північна Македонія, Вірменія, Ліхтенштейн