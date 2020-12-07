Президент України висказався за продовження реформи децентралізації

Децентралізація – це не просто про гроші, про розподіл можливостей. Про це написав в Facebook президент України Володимир Зеленський.

«Перш за все це про розвиток. Гроші, як і повноваження, можуть бути тільки інструментом, що застосовується в інтересах громади. Але ж очевидно, що точно не заради втілення у життя тієї чи іншої стратегії розвитку громад точиться така боротьба на місцях», – йдеться в повідомленні.

За його словами, ще ніколи на місцевому рівні в Україні не було стільки владних і фінансових можливостей, як тепер. Децентралізація дозволила збільшити місцеві бюджети.

Президент підкреслив, що реформу необхідно продовжувати.

«Заради розвитку громад, створення нових можливостей і комфортного середовища для життя людей. Запрошую всіх представників місцевої влади та нових політиків у громадах до дискусії про те, як нам усім разом досягти такої якості життя у громадах по всій країні, щоб люди бачили: децентралізація – це успіх України», – сказав Зеленський.

Також він вважає одним з найбільш перспективних напрямків вважаю реанімацію Ради регіонального розвитку. На його думку, вона дасть змогу суттєво покращити комунікацію між мерами, головами обласних адміністрацій, центральними органами влади.