Зеленський тримає на контролі підготовку до закупівлі вакцин від COVID-19

Підготовка до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 та масова вакцинація українців знаходяться на контролі президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Ми повинні бути готовими з алгоритмами дій при вакцинації. Держава має визначитися, хто буде вакцинуватися першим, скільки пацієнтів зможуть прийняти лікарні за місяць, а головне – допомогти медзакладам з вакцинацією. Адже таку масову вакцинацію у світі робитимуть вперше», – сказав він на селекторній нараді.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у свою чергу наголосив, що з листопада було додано ще понад 15 тисяч ліжок, де пацієнтів можуть підключати до кисню.

Раніше глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко заявив, що масова вакцинація українців проти COVID-19 почнеться не раніше червня-липня 2021 року.

Нагадаємо, українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.