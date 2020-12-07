Генпрокуратуру зобов’язали відкрити кримінальні справи щодо Дубінського і Деркача

Печерський районний суд зобов’язав Генеральну прокуратуру України відкрити кримінальні провадження щодо ймовірного вчинення державної зради народними депутатами Олександром Дубінським і Андрієм Деркачем. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

«У жовтні ЦПК звернувся до Офісу Генерального прокурора із заявами про злочин депутатів Деркача та Дубінського. Під час спільної прес-конференції вони безпідставно заявили про необхідність розслідування нібито корупції тоді ще кандидата, а нині обраного президента США Джо Байдена. Вони також ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді. Зважаючи на стратегічні стосунки України і Штатів, такі дії можна розцінювати як державна зрада», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, уряд США офіційно назвав депутата Деркача російським агентом, який вже 10 років працює в Україні, а також займався втручанням у вибори президента Штатів.

Голова ГПУ Ірина Венедіктова відмовилася відкривати кримінальні провадження.

«Те, що Венедіктова не відкрила провадження, ще раз доводить її заангажованість та необ’єктивність. А також те, що зняття депутатської недоторканності було фактично фейковим, адже все зосереджено в руках Генпрокурора, яка наразі, на жаль, керується не вимогами законодавства, а лише вибірковою політичною доцільністю. Але є рішення суду. Тепер Венедіктова зобов’язана порушити провадження, оскільки невиконання рішення суду є злочином», – сказав коментує юрист Центру протидії корупції Денис Свириденко.