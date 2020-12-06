Стало відомо, коли Кіпр почне пускати українців і за яких умов

Влада Кіпру вирішила, коли вони почнуть відновлювати польоти в країну.

Ослаблення плануються з 1 березня 2021 року. Так, були змінені назви категорій, яким дозволяють в’їзд в країну:

«Зелена зона» – всі країни ЄС. Туристи можуть без обмежень прилітати в аеропорти Лімасола і Пафосу;

«Помаранчева зона» – країни Європейського економічного простору, зокрема Великобританія і Швейцарія. Перед посадкою на літак на Кіпр потрібно показати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом 72 годин до прибуття;

«Червона зона» – країни поза ЄС, зокрема це Україна. Громадяни цих країн повинні зробити два ПЛР-тесту: один за 72 години до вильоту, другий – в аеропорту після прибуття. Самоізоляція не передбачена;

«Сіра зона» – всі країни, які не потрапили в три попередні категорії. З них дозволять прилітати тільки громадянам Кіпру, іноземцям з видом на проживання на Кіпрі і власникам спеціальних дозволів (наприклад, близьким родичам громадян Кіпру). Після прильоту їм доведеться 14 днів провести на ізоляції.

До березня діятимуть старі правила, коли країни розділені на категорії A, B і С. Україна відноситься до останньої – в’їзд дозволений тільки окремим категоріям: подружжю і неповнолітнім дітям громадян Кіпру; резидентам Кіпру, які мають посвідку на проживання; найближчим родичам (діти, батьки) людям, які легально проживають або працюють на Кіпрі з метою возз’єднання сім’ї; люди, яким дозволено в’їзд за Віденською конвенцією; люди, у яких є спеціальний дозвіл на в’їзд від уряду Кіпру.