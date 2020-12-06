Разумков виступає проти закріплення санкційних списків в законодавстві

Закріплювати списки санкцій на законодавчому рівні є недоцільним. Таку думку висловив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков під час спілкування зі ЗМІ.

«Це буде не зовсім правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні. Ці списки також змінюються, як ви добре пам’ятаєте, були приклади, коли туди потрапляли люди помилково, тому що повністю збігалися прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, але це були не ті люди, які допомагали агресору і на сході, і в Криму . Тому такі речі все-таки варто робити на рівні Ради національної безпеки і оборони», – сказав він.

За його словами, нинішній механізм санкцій є досить дієвим.