На Донбасі понад 4 місяці зберігається режим тиші, – Зеленський

На Донбасі вже 133-й день триває режим припинення вогню. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він підкреслив, що найдовше перемир’я від початку війни.

Наразі вдалося скоротити бойові втрати серед військових в 10 раз, кількість обстрілів зменшилась вп’ятеро. Президент наголосив, що все це заслуга українських військових.

«Саме завдяки вашій витримці, стійкості та мудрості тиша на сході не просто оголошена, не лише прописана у дипломатичних документах, а дійсно тримається вже понад чотири місяці. Дякую, що не піддаєтесь на провокації», – сказав він.

За словами Зеленського, весь світ бачить, як багато роблять Україна та її військо для закінчення війни.

Президент сподівається, що наступного разу тишу на Донбасі порушать лише салюти, якими Україна відзначатиме повернення миру на всю територію Донеччини та Луганщини.

Раніше Зеленський заявив, що фінансування української армії не скоротиться, незважаючи на ситуацію, що склалася.