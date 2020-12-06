fbpx
Події Популярне

Локдаун в Україні буде в січні, – Шмигаль

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до Локдаун в Україні буде в січні, – Шмигаль
локдаун в Україні

Прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль заявив, що карантин «вихідного дня» дозволив дещо стабілізувати епідемічну ситуацію та розвантажити медичну систему.

Проте, за його словам, вже в січні доведеться запроваджувати локдаун.

«Наразі ми спільно з місцевою владою працюємо над переліком можливих обмежень, для цього очільники міст та ОДА пройшли опитування та надали власну думку», – написав він у Facebook.

Читайте також:  В Україні відновили покарання за недостовірне декларування

Шмигаль підкреслив, що планується заборона або обмеження діяльності:

  • святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ — 100%
  • музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля — 95%
  • святкових ярмарків, спортзалів і фітнес-центрів — 90%

Він додав, що повний перелік можливих карантинних обмежень буде представлений на засіданні Уряду 9 грудня.

Читайте також:  Дубінський назвав дату введення локдауну в Україні

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні жорсткі карантинні обмеження не запроваджуватимуть.

Переглядів: 9

Читайте також: