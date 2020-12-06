Зеленський зустрівся з військовими на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

В рамках неї він зустрівся з військовослужбовцями на передовій, у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Зеленський привітав військовослужбовців зі святом і вручив їм державні нагороди та цінні подарунки.

«Для нас велика честь подякувати вам за те, що бороните кордони нашої держави, охороняєте нашу територіальну цілісність та наш суверенітет. Хочу подякувати від кожного українця за те, що захищаєте наші життя. Бережіть себе, ви герої. Я вдячний вам», – зазначив президент.

Нагадаємо, на Донбасі вже 133-й день триває режим припинення вогню.

Раніше Зеленський заявив, що фінансування української армії не скоротиться, незважаючи на ситуацію, що склалася.