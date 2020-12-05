Українську армію вдалося побудувати завдяки волонтерам, – Зеленський

У Міжнародний день волонтерів президент України Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міністерства оборони України в місті Ірпені (Київська область). Про це повідомляє його прес-служба.

«Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є», – підкреслив він.

За словами президента, саме волонтери дуже швидко знайшли ту національну ідею, яку багато років шукають для України.

«Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об’єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії», – додав він.

Зеленський підкреслив, що держава в деяких речах має рівнятися на волонтерів.