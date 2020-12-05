5 грудня 2020 року виповнюється 26 років з дати підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум. Про це нагадає Міністерство закордонних справ України.

«Уклавши цей документ з Україною, Велика Британія, США та РФ задекларували свої зобов’язання поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Франція і КНР надали аналогічні гарантії в окремих листах. Разом з тим, відповідні зобов’язання щодо України не були виконанні», – йдеться в повідомленні.

В той же час Росія порушила свої зобов’язання та базові принципи міжнародного права, окупувавши частину суверенної території України та розв’язавши збройний конфлікт на Донбасі.

«Україна продовжує розглядати Будапештський меморандум як політико-правову основу забезпечення безпеки України з боку США, Великої Британії, а також Франції та КНР. Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ з тим, щоб примусити державу-агресора повернутися в міжнародно-правовий режим, зокрема до виконання положень Будапештського меморандуму. Росія має повною мірою дотримуватися зобов’язань за цим документом», – додали в МЗС.