Геращенко розповів, чому лікарі в Україні так мало заробляють

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що українські медики і вчителі так мало заробляють, оскільки підприємці масово ухиляються від сплати податків.

«В Україні триває “схематоз” зі сплатою податків. У нашій країні ряд схем крутяться навколо продажу контрабандних товарів, великих торгових мереж, які роблять тисячі своїх співробітників ФОПами, щоб один співробітник продавав банани, інший – рибу, третій – м’ясо. В результаті відбувається колосальне ухилення від сплати податків, в результаті чого ми не можемо платити нормальні зарплати лікарям і вчителям», – сказав він в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

При цьому Геращенко наголошує, що в Україні є і чесні підприємці.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що через ситуацію з низькими зарплатами медики можуть почати виїжджати з України.