Введені в Україні обмеження дали свій результат, – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що летальність від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні одна з найнижчих серед країн Європи.

«Якщо подивитися по відсотку летальності, а він у нас один з найнижчих в Європі, він становить близько 1,7%. Це основний результат. Ми зберегли життя щонайменше 42 осіб», – зазначив він.

Міністр підкреслив, що введені в країні обмеження дали свій результат. Зокрема, вдалося зменшити кількість хворих в день.

«Ми вже четвертий день бачимо, що ці цифри менші, ніж ті, які були тиждень тому. У нас сьогодні 13 825 хворих за минулу добу, а в суботу минулого тижня було 16 294. Тобто майже на 2,5 тисячі осіб захворіло менше», – додав Степанов.

Раніше він заявив, що карантин вихідного дня дозволив уповільнити «ураганне» поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у грудні жорсткі карантинні обмеження не запроваджуватимуть.