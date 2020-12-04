Степанов назвав дату поставок вакцини від COVID-19 в Україну

Поставки вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні очікуються в кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, до 7 травня 2021 року очікується підписання відповідних документів для отримання вакцини з ініціативи COVAX.

Крім цього, Київ веде переговори з виробниками, які вже закінчили випробування, серед яких Pfizer.

Нагадаємо, в Україні хочуть скоротити терміни затвердження клінічних випробувань і реєстрації вакцин і ліків проти коронавірусу.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України прийняв рішення звільнити вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 від сплати податку на додану вартість.

Підкреслимо, що Україна отримає понад 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.