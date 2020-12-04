НБУ зобов’язав банки публікувати звіти про винагороду членів наглядової ради і правління

Національний банк України зобов’язав банки публікувати на своєму сайті положення і звіти про винагороду членів наглядової ради і правління. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зазначається, що такий підхід сприятиме більшій прозорості ухвалення рішень про винагороди.

«Розробкою положень та звітів про винагороду займається комітет із винагороди банку. Положення та звіт про винагороду членів ради затверджують загальні збори учасників/акціонерів банку, а положення та звіт про винагороду членів правління ‒ рада банку», – йдеться в повідомленні.

Положення та звіти банк має розміщувати на власній вебсторінці.

Також НБУ назвав головні вимоги до положення про винагороду: прозорість, зрозумілість та орієнтованість на уникнення конфлікту інтересів у банку; відповідність політиці управління ризиками; відповідність створеній у банку системі розподілу повноважень у прийнятті рішень та корпоративному управлінню; обґрунтованість винагороди щодо аналогічних ринкових показників розмірів і умов виплати винагороди.

У самому звіті мають бути такі дані: