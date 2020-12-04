Зеленський розповів, хто не отримає компенсацію від держави

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення Верховною Радою законодавчих ініціатив, поданих ним з метою підтримки людей і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширення в Україні COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

«Дякую Верховній Раді та кожному депутату, який натиснув кнопку «за» та підтримав ці дійсно важливі закони. Вони дозволять надати підтримку нашим громадянам і бізнесу у складні часи пандемії. Завдяки цим законам держава зможе надати компенсації тим, хто буде змушений призупинити свою діяльність через карантинні заходи, які можуть бути вжиті для стабілізації епідемічної ситуації в країні», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2».

Документ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Підкреслюється, що на допомогу не можуть претендувати працівники компаній, які не відрахували ЄСВ за ІІІ квартал; якщо діяльність їхньої компанії не обмежується на час карантину; якщо працюють за сумісництвом або якщо їхня середня зарплата перевищує 30 тис. грн на місяць. ФОПи не зможуть отримати допомогу, якщо вони зареєстровані менше ніж за три місяці до набрання чинності цим законом; якщо у 2020 році сплатили ЄСВ за себе менше ніж за три місяці, а також якщо їхній вид діяльності не підпадає під карантинні обмеження.