ВР скоротила термін реєстрації вакцин

Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 4314 щодо забезпечення профілактики COVID-19.

Його підтримали 270 депутатів.

«Рішення про затвердження програми клінічних випробувань та їх проведення приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. Затвердження протоколів клінічних випробувань лікарських засобів для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19), а також вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та суттєвих поправок до них здійснюється у строк до п’яти календарних днів», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, проект закону передбачає скорочення строків затвердження клінічних випробувань та проведення державної реєстрації для вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) та подовження строку дії Закону України № 539-IX, що передбачає аналогічні положення для лікарських засобів для лікування COVID-19 до кінця карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, поставки вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні очікуються в кінці першого – на початку другого кварталу 2021 року.