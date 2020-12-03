Шмигаль обіцяє виконати бюджет 2020 року

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Поточна економічна ситуація дозволяє Україні виконати бюджет 2020 року. Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

«Податкова служба вже виконала річний план із надходження, митниця поки відстає по планових надходженнях. Цьому є вагомі причини. Нам не з першого разу вдалося змінити менеджмент митниці, щоб прибрати зловживання, корупцію та навести порядок в її роботі», – зазначив він.

Шмигаль підкреслює, що для покриття витрат бюджету цього року є ринок зовнішніх і внутрішніх запозичень.

Також, за його словами, якщо Україна знатиме дату приїзду місії МВФ та надання наступного траншу, то бридж-кредити є цілком робочим інструментом.

«Крім того, залишається можливість до 15 грудня вийти на ринок зовнішніх запозичень. Це теж будуть короткі позики, до півроку. Обсяги залежать від виконання бюджету й розміру його дефіциту. На внутрішньому ринку це може бути 50-60 млрд грн, на зовнішньому — близько 1 млрд доларів», – додав прем’єр.