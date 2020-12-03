Народними депутатам дозволили брати помічників без вищої освіти

Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до статті 34 Закону України “Про статус народного депутата України”».

Його підтримали 235 депутатів.

Так, тепер «помічником-консультантом за строковим трудовим договором (на постійній основі чи за сумісництвом) може працювати особа, яка має вищу освіту ступеня молодшого бакалавра або бакалавра».

У той же час помічником депутат може бути лише громадянин України, який вільно володіє державною мовою.

Законом встановлено, що виключно за рахунок та в межах загального фонду, встановленого народному депутату на відповідний рік для оплати праці його помічників-консультантів, народний депутат здійснює розподіл коштів для виплати помічникам-консультантам: заробітної плати, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, заробітної плати за час відпустки, матеріальної допомоги для оздоровлення під час надання щорічної основної відпустки, грошової компенсації, передбаченої статтею 24 Закону України «Про відпустки», за всі невикористані помічником-консультантом дні щорічної основної відпустки та додаткової відпустки.