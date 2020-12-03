Зеленський підписав указ про розробку Національної стратегії безбар’єрності

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 533/2020 «Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні», яким передбачено розробку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Вона має бути розроблена та затверджена у квітні 2021 року.

Документ передбачає забезпечення рівного та безперешкодного доступу всіх соціальних груп населення до освіти, зайнятості, послуг, інфраструктури, участі в житті громади та сприятиме створенню належних умов для реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод українських громадян.

«Стратегія, спираючись на найкращий світовий досвід у цій сфері, має запропонувати комплексний підхід до розбудови принципів соціальної, економічної, політичної, цифрової та фізичної безбар’єрності для всіх суспільних груп, зокрема людей з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, батьків малолітніх дітей та дітей з інвалідністю», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що безбар’єрність – це нове бачення соціальних норм в Україні, спрямоване на залучення та самореалізацію неактивних суспільних груп, розвиток соціального капіталу та подолання бар’єрів у фізичному просторі, культурі, громадському житті, відносинах «людина – держава».