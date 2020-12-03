ВР прийняла закон «Про внутрішній водний транспорт»

Верховна Рада України прийняла законопроект 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Це означає, що реформі річкових перевезень бути. Завдяки реалізації цього закону ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів – річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику», – сказав голова відомства Владислав Криклій.

За його словами, це дозволить: