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Україна

ВР прийняла закон «Про внутрішній водний транспорт»

  • Свідров Олексій
  • Коментарі Вимкнено до ВР прийняла закон «Про внутрішній водний транспорт»
водний транспорт

Верховна Рада України прийняла законопроект 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

«Це означає, що реформі річкових перевезень бути. Завдяки реалізації цього закону ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів – річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику», – сказав голова відомства Владислав Криклій.

За його словами, це дозволить:

  • збільшити вантажопотік  до 30 млн тонн на рік та економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн щороку;
  •  покращити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, створити нові робочі місця для людей;
  •  перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років;
  •  використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях “із варяг у греки”;
  •  створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені;
  •  забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних.
  •  стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;
  •  лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;
  •  провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;
  •  спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;
  •  імплементувати європейські норми та привести українське законодавство у відповідність до європейського.
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