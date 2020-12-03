ВР прийняла закон «Про внутрішній водний транспорт»

Верховна Рада України прийняла законопроект 1182-1-д «Про внутрішній водний транспорт». Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.
«Це означає, що реформі річкових перевезень бути. Завдяки реалізації цього закону ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів – річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику», – сказав голова відомства Владислав Криклій.
За його словами, це дозволить:
- збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік та економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн щороку;
- покращити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, створити нові робочі місця для людей;
- перехід частини вантажу з автошляхів на річку допоможе значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років;
- використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну, як це було ще в часи Київської Русі, коли існував славнозвісний шлях “із варяг у греки”;
- створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені;
- забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних.
- стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;
- лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;
- провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;
- спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;
- імплементувати європейські норми та привести українське законодавство у відповідність до європейського.