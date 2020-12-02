Шмигаль розповів про основні положення Держбюджету-2021

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритети Державного бюджету України на 2021 рік.
Так, на медичну галузь будуть рекордні видатки в розмірі 161 млрд грн, що на 30 млрд більше, ніж цього року. Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%.
Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що через ситуацію з низькими зарплатами медики можуть почати виїжджати з України.
Мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. гривень з 1 січня, а от збільшення до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року.
Для Національної служби здоров’я передбачено 16 млрд грн.
«Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини», – повідоми він.
Що стосується інших галузей:
- Податки та дефіцит бюджету. Ключові податкові ставки такі як ЄСВ, ПДФО, ПДВ, військовий збір залишаться без змін. Зростання доходів бюджету на більш ніж 100 млрд грн перш за все буде забезпечено завдяки відновленню та детінізації економіки. А також завдяки остаточній ліквідації всіх схем у податковій та на митниці.
- Соціальна сфера. Попри чутки, жодні соцвиплати наступного року не будуть зменшені. Передбачається зростання пенсій для всіх наших пенсіонерів. Важливий момент: зменшення на 8 млрд грн фінансування Пенсійного фонду з бюджету буде компенсовано завдяки зростанню власних доходів Фонду. Ці доходи будуть забезпечені, зокрема, завдяки зростанню мінімальної зарплати.
- Освіта. Зростання видатків у 2021 році практично на 30 млрд грн. Це дасть змогу підвищити зарплати освітянам на 26%. Крім того, продовжаться програми підтримки «Нової української школи». Наступного року буде збудовано та відремонтовано майже 300 закладів освіти.