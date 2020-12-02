Шмигаль розповів про основні положення Держбюджету-2021

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів про пріоритети Державного бюджету України на 2021 рік.

Так, на медичну галузь будуть рекордні видатки в розмірі 161 млрд грн, що на 30 млрд більше, ніж цього року. Зарплати всіх медиків наступного року буде підвищено на 30%.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що через ситуацію з низькими зарплатами медики можуть почати виїжджати з України.

Мінімальна заробітна плата зросте до 6 тис. гривень з 1 січня, а от збільшення до 6,5 тис. грн буде перенесено на 1 грудня наступного року.

Для Національної служби здоров’я передбачено 16 млрд грн.

«Тобто, лікарні будуть забезпечені всім необхідним. І киснем, і ліками, і засобами індивідуального захисту. Ще 2,6 млрд грн передбачено на вакцинацію від коронавірусу. Уряд також веде переговори з міжнародними партнерами для отримання додаткового фінансування, щоб купити більші об’єми вакцини», – повідоми він.

Що стосується інших галузей: