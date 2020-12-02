В Україні звільнили вакцини від COVID-19 від сплати ПДВ

Кабінет міністрів України прийняв рішення звільнити вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 від сплати податку на додану вартість. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Так, перелік лікарських засобів для боротьби з COVID-19 розширили дев’ятьма позиціями. Одна з позицій – «Vaccines», а саме вакцини проти гострої респіраторної хвороби від COVID-19.

Дане рішення дозволить знизити вартість імпортних вакцин.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про недостатню кількість грошей на закупівлю вакцин від COVID-19. На даний момент бюджет-2021 передбачає 2,6 млрд грн, а МОЗ планував отримати на ці потреби 15,1 млрд грн.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти важких випадків коронавірусної хвороби COVID-19 становить 100%.

Підкреслимо, що Україна отримає понад 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.