В Україні заборонили продавати електронні сигарети дітям

Верховна Рада заборонила продаж електронних сигарет людям, які не досягли 18 років.

Відповідне рішення підтримали 309 народних обранців.

Таким чином, з 1 січня 2021 року запроваджується адміністративна відповідальність за порушення правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та посилюється відповідальність за продаж підакцизних товарів, шляхом збільшення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6 800 – 13 600 гривень).

За повторне порушення передбачено штраф від 800 до 1400 неоподатковуваних мінімумів (13 600 – 23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі.