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Хорватія змінила правила в’їзду для українців

  • Свідров Олексій
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В’їзд до Хорватії

Влада Хорватії ухвалила рішення про посилення правил перетину кордону для іноземних громадян, в тому числі і для українців. Про це повідомляє посольство України в цій країні.

Нові обмеження будуть діяти з 1 по 15 грудня 2020 року.

В’їзд до Республіки Хорватія буде дозволено за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого не раніше, як за 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід), або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

В той же час заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС та прибувають в Хорватію безпосередньо з країн Європейського Союзу, які входять до зеленого списку країн, визначених Європейським центром з контролю та профілактики захворювань, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

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Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона з цього рішення не поширюється на них.

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Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав:

  1. Медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров’я, працівники по догляду за людьми похилого віку.
  2. Прикордонники.
  3. Працівники у транспортній галузі.
  4. Дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов’язків.
  5. Особи, які подорожують транзитом.
  6. Особи, які подорожують з метою навчання.
  7. Моряки.
  8. Особи, які подорожують з невідкладних особистих / сімейних причин, ділових причин чи мають інші економічні інтереси.
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