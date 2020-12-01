Хорватія змінила правила в’їзду для українців

Влада Хорватії ухвалила рішення про посилення правил перетину кордону для іноземних громадян, в тому числі і для українців. Про це повідомляє посольство України в цій країні.

Нові обмеження будуть діяти з 1 по 15 грудня 2020 року.

В’їзд до Республіки Хорватія буде дозволено за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, зробленого не раніше, як за 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід), або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

В той же час заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС та прибувають в Хорватію безпосередньо з країн Європейського Союзу, які входять до зеленого списку країн, визначених Європейським центром з контролю та профілактики захворювань, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона з цього рішення не поширюється на них.

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав: